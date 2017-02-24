Митинг под Верховной Радой Крыма, который проходил в Симферополе 26 февраля 2014 года, имел мирный характер. Международная группа экспертов, которая изучила это событие, не нашла признаков массовых беспорядков.

Об этом заявила 24 февраля эксперт Хельсинкского фонда по правам человека Ольга Саломатова на пресс-конференции в Киеве, посвященной результатам исследования событий перед зданием Верховной Рады Крыма, проведенного украинским правозащитниками с привлечением международных экспертов при поддержке Украинского Хельсинского союза по правам человека.

«Были ли массовые беспорядки – всей международной группой пришли к выводу, что в целом собрание имело мирный характер… Не было призывов к насилию. Перед началом и в процессе (митинга – КР) организаторы двух митингов постоянно призывали к спокойствию. Мы не увидели таких призывов от правоохранительных органов Украины. У нас нет доказательств и материалов, что главные ключевые фигуры, в том числе Ахтем Чийгоз (фигурант «дела 26 февраля», которое расследуют в подконтрольном России Верховном суде Крыма – КР), призывали людей к каким бы то ни было насильственным действиям. Детальный анализ дает основания сказать, что то, что происходило 26 февраля, не несет признаков массовых беспорядков», – сказала Ольга Саломатова.

Международная экспертная группа (Молдова, Польша, Украина), которая осуществляла правовой анализ и реконструировала события 26 февраля 2014 года, считает, что расследовать данные обстоятельства должна именно Украина, которая на тот момент еще контролировала территорию Крыма.

26 февраля 2014 года президиум Верховной Рады АРК назначил внеочередное заседание парламента. Меджлис крымскотатарского народа опасался того, что на нем может быть поставлен вопрос о «присоединении Крыма к России», и созвал своих сторонников на митинг. В свою очередь, партия «Русское единство» Сергея Аксенова собрала пророссийский контрмитинг. Проукраинская акция численно превышала своих оппонентов, и в какой-то момент ее участники даже ворвались в здание парламента. В итоге заседание Верховной Рады Крыма в этот день так и не состоялось.

Заместитель главы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.