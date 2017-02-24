Крымчане сталкиваются с проблемами при оформлении земли – юрист

Жители аннексированного Крыма сталкиваются с рядом проблем, пытаясь дооформить земельные участки, на которые не успели получить все документы в 2014 году.Как следствие – тысячи людей могут лишиться собственности. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии рассказала крымский юрист Лиля Гемеджи.
«Эта проблема очень масштабная на самом деле. Это не десятки и, наверное, даже не сотни случаев. Это будет гораздо большая цифра. И в основной своей массе, я считаю, с проблемой столкнутся рядовые граждане. Под видом не дооформления собственности на ЮБК будет приостановлено дооформление собственности и в центральных, и в степных районах, а это большое количество людей», – отметила Гемеджи.
По словам юриста, в первую очередь страдают собственники недвижимости, построенной на земельных участках, которые не успели оформить в собственность.
«Мы уже столкнулись с решением судов, когда люди, построив дом или пытаясь вступить в наследство на дома, которые расположены на земельных участках, столкнулись уже с решением судов об отказе в этом», – отметила она.
По словам юриста, подконтрольные Кремлю суды на территории аннексированного Крыма часто игнорируют нормы международного законодательства, поскольку российская законодательная база не согласованна с европейской.
«Когда мы приводим нормы европейской конвенции по правам человека, и судьи нас спрашивают: «а где же нормы в национальном законодательстве?»; когда мы им объясняем, что, извините, но нормы международного права стоят над национальным законодательством – никто нас не слушает по большому счету», – сказала она.
Подконтрольные России власти полуострова заявили о намерении приостановить дооформление земельных участков, выданных до аннексии Крыма в 2014 году.
Ранее Госдума России продлила до 2019 года срок переходного периода в учетно-регистрационной сфере на территории Крыма.
По словам главы подконтрольного Кремлю Госкомитета по госрегистрации и кадастру Крыма Александра Спиридонова, закон касается возможности установления особенностей имущественных, градостроительных, земельных и лесных отношений, а также в сфере кадастрового учета и госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним нормативно-правовыми актами Крыма.
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