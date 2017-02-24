Митинг 26 февраля 2014 года не дал Путину заявить, что Крым перешел к России «добровольно» – Чубаров

Участники митинга под Верховной Радой Крыма 26 февраля 2014 года заставили президента России Владимира Путина изменить планы и перейти к военному сценарию захвата Крыма. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на пресс-конференции в Киеве 24 февраля, посвященной результатам исследования этого митинга, проведенного украинским правозащитниками и международными экспертами.

«Мы – гражданское общество Крыма – свою задачу тогда выполнили. Мы вышли и не позволили пророссийским депутатам продемонстрировать якобы законное решение о референдуме, которое бы позволяло им позже твердить, что Крым перешел к России добровольно. После этого 27 февраля начался военный захват Крыма», – сказал Рефат Чубаров.

26 февраля 2014 года президиум Верховной Рады АРК назначил внеочередное заседание парламента. Меджлис крымскотатарского народа опасался того, что на нем может быть поставлен вопрос о «присоединении Крыма к России», и созвал своих сторонников на митинг. В свою очередь, партия «Русское единство» Сергея Аксенова собрала пророссийский контрмитинг. Проукраинская акция численно превышала своих оппонентов, и в какой-то момент ее участники даже ворвались в здание парламента. В итоге заседание Верховной Рады Крыма в этот день так и не состоялось.

Заместитель главы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.