Снять ДУМКС с регистрации можно только с участием его представителей – Минкульт Украины

Государственная регистрация Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя может быть аннулирована только при участии его полномочных представителей. Об этом в комментарии Крым.Реалии сказал начальник отдела мониторинга деятельности и регистрации уставов религиозных организаций департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Иван Папаяни.

«Это юридическая коллизия. Духовное управление мусульман Крыма после перерегистрации в России и смены названия (на Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя – КР) фактически аннексировало общины на полуострове и юридически не имеет отношения к ДУМК, зарегистрированном в Украине. Но снять организацию с регистрации мы можем только при участии их полномочных представителей», – сказал Папаяни.

Он сообщил о намерении провести консультации представителей Департамента с главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и уполномоченным Президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым для разрешения этой коллизии.

«Необходимо дополнительно изучить устав ДУМК, обсудить с лидерами крымских татар», – отметил Папаяни.

Он высказал сомнение, что Эмирали Аблаев, возглавляющий муфтият, перерегистрированный в России под названием «Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя», примет участие в консультациях. Чиновник также добавил, что наличие в реестре религиозных организаций ДУМКС может усложнить регистрацию Духовного управления мусульман Крыма, созданного в ноябре 2016 года в Киеве представителями общин крымских мусульман, покинувших полуостров после аннексии.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16-17 января в Геническом районе Херсонской области решено создать Муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.