Украинская власть не обеспечила безопасность участников митинга 26 февраля 2014 года в Крыму, несмотря на то, что к обеспечению охраны общественного порядка у здания Верховной Рады Крыма в тот день привлекли 551 сотрудника милиции. Об этом заявила 24 февраля эксперт Хельсинкского фонда по правам человека Ольга Саломатова на пресс-конференции в Киеве, посвященной результатам исследования этих событий, проведенного украинскими правозащитниками и международными экспертами.

«Функции милиции фактически с начала демонстрации берет на себя «народное ополчение», которое не имеет полномочий и является парамилитарным образованием. Единственное, что они могли сделать – выступать как охрана пророссийского митинга. Позитивное обязательство по соблюдению безопасности на данных митингах украинское государство не выполнило», – отметила Ольга Саломатова.

«Позитивное обязательство» – термин, используемый Европейским Судом по правам человека, который предполагает обращение к государству в лице соответствующих органов (должностных лиц) за защитой.

Международная экспертная группа (Молдова, Польша, Украина), которая осуществляла правовой анализ и реконструировала события 26 февраля 2014 года, считает, что расследовать данные обстоятельства должна именно Украина, которая на тот момент еще контролировала территорию Крыма.

26 февраля 2014 года президиум Верховной Рады АРК назначил внеочередное заседание парламента. Меджлис крымскотатарского народа опасался того, что на нем может быть поставлен вопрос о «присоединении Крыма к России», и созвал своих сторонников на митинг. В свою очередь, партия «Русское единство» Сергея Аксенова собрала пророссийский контрмитинг. Проукраинская акция численно превышала своих оппонентов, и в какой-то момент ее участники даже ворвались в здание парламента. В итоге заседание Верховной Рады Крыма в этот день так и не состоялось.

Заместитель главы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.