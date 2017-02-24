Представителя России в ООН Чуркина похоронили в Москве

Постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина, который умер 20 февраля, похоронили 24 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, захоронение произошло с военными почестями. Перед этим в траурном зале больницы управления делами президента России состоялось прощание и отпевание.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время траурных мероприятий назвал Чуркина «исключительным дипломатом» и вручил его родным орден «За мужество», которым президент России Владимир Путин наградил Чуркина посмертно.

Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля в результате, как сообщается, сердечного приступа, за день до своего 65-летия.

Он родился 21 февраля 1952 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт международных отношений. С 1974 года непрерывно работал в МИД СССР, а потом России. В 90-е годы был послом замглавы МИД, послом в Бельгии, Канаде, а с 2006 года был постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.

Чуркин считался одним из ярких, агрессивных и самых циничных представителей российской дипломатической школы. Он жестко отстаивал интересы российской власти, особенно во время военной операции России в Сирии, аннексии Крыма и участии России в конфликте на Донбассе.

Временно представлять Россию в ООН после смерти Виталия Чуркина будет его первый заместитель Петр Ильичев.