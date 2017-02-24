Прокуратура АРК вызвала на допрос украинского депутата Артеменко в качестве свидетеля

Прокуратура АР Крым вызвала 24 февраля на допрос депутата Верховной Рады Украины Андрея Артеменко в качестве свидетеля. Об этом сообщил корреспондент Крым. Реалии.

По словам Артеменко, допрос 24 февраля уже закончен. Следующий визит к следователю назначен на понедельник, 27 февраля, на 15:00.

19 февраля в материале New York Times появилась информация, что за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента США, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес-проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский народный депутат. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту обнародованных в СМИ сообщений о плане, который якобы предусматривает передачу в «аренду» Автономной Республики Крым, в котором фигурирует имя народного депутата Украины Андрея Артеменко. Соответствующий документ опубликовал в Фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 февраля

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».