Крымский «дезертир» Одинцов в суде назвал себя гражданином России

Бывший украинский военнослужащий Максим Одинцов, подозреваемый в госизмене и дезертирстве, на заседании суда 24 февраля назвал себя гражданином России. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Отвечая на вопросы судьи об анкетных данных, Максим Одинцов назвал себя русским по национальности и гражданином Российской Федерации. Предыдущим местом работы назвал воинскую часть № 67606 Министерства обороны России.

На заседании 24 февраля прокурор военной прокуратуры Украины зачитал обвинительный акт по делу Максима Одинцова. В нем говорится, что после оккупации Крыма обвиняемый не явился на территорию материковой Украины и перешел в армию государства-захватчика. В обвинительном акте эти действия оцениваются как нарушение статей 111 и 408 Уголовного кодекса Украины – государственная измена и дезертирство. Максим Одинцов заявил, что свою вину в такой квалификации не признает.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля. Дело Максима Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде. Защита ходатайствовала об объединении двух дел в одно, однако суд ей отказал.

Одинцова и Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Минобороны России считает Одинцова и Баранова своими военными и заявляет, что украинские спецслужбы незаконно их выкрали.