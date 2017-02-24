Мининформ Украины снял видео «Репрессии» об обысках в Крыму

Министерство информационной политики Украины, в рамках информационной кампании «Крым – это Украина. 1096 дней сопротивления» обнародовало видеоролик «Репрессии», который рассказывает о незаконных обысках, которые российские силовики проводят в домах крымчан.

Как рассказала Крым.Реалии первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины присвоил видеоролику «Репрессии» статус социальной рекламы.

«Ролик «Репрессии» поднимает вопрос многочисленных обысков в домах у жителей Крыма, которые оккупационная власть проводит 3 года. Обыски и сопровождающие их действия силовых структур: выламывание дверей и окон, грубое отношение к членам семьи, в которой проводятся обыски – стали нормой в повседневной жизни крымских татар и украинцев, которые не признали оккупации. Обыски – это месть и способ внушить жителям Крыма страх, заставить молчать и не сопротивляться существующему режиму на полуострове», – рассказала Крым.Реалии Эмине Джеппар.

Она добавила, что информационная кампания этого года является частью реализации Стратегии информационной реинтеграции Крыма. Дорожная карта ее разработки была утверждена Кабинетом министров в декабре 2016 года.

В Украине и за рубежом стартовала информационная кампания «Крым – это Украина. 1096 дней сопротивления» о третьей годовщине незаконной аннексии полуострова. Она включает телевизионные ролики и тематические плакаты, а также обращения представителей украинского правительства к крымчанам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».