Радио Крым.Реалии. Крым: зона российского правосудия

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят об особенностях российской системы правосудия, установившейся в Крыму. Существуют ли в России свободные суды, какие группы населения подвержены репрессиям в Крыму и есть ли шанс на освобождение политических заключенных? На эти вопросы ответит российский адвокат Николай Полозов. Ведущий программы – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.​