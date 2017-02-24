Российские власти Севастополя просят горожан оценить работу чиновников

На сайте подконтрольного Кремлю правительства Севастополя открыт опрос в котором жителей города просят оценить работу представителей нынешней власти города «Оценка деятельности должностного лица города Севастополя».

Севастопольцам предлагают пройти регистрацию на сайте через портал Госуслуг, где предполагается заполнение анкеты с личными данными.

После горожане смогут дать свою оценку деятельности чиновников, оставив отметки в категориях: «удовлетворен работой», «не удовлетворен работой», «не понимаю, чем занимается» и «мне все равно».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».