Гаяна Юксель: Россия выдавливает проукраинское большинство из Крыма

Проведение еще одного референдума в аннексированном Крыму не отразит реальной ситуации на полуострове, потому что Россия проводит целенаправленную работу по выдавливанию из Крыма проукраински настроенного населения. Об этом сообщила 24 февраля на пресс-конференции в Киеве член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель.

«С территории Крыма насильственным путем выдавили активное проукраинское большинство, оно не находится сейчас на полуострове. Плюс Россия проводит ассимиляцию полуострова своим населением…Для подобного референдума надо вернуть в состояние до 2014 года, и тогда спрашивать людей. Но для проведения таких процедур нет оснований в законах Украины и России», – отметила Юксель.

Она напомнила, что в российской истории были прецеденты, когда народы вели борьбу за независимость, и эти попытки подавлялись силовыми методами.

На пресс-конференции в Киеве 24 февраля экс-депутат Государственной думы России Илья Пономарев заявил, что приход к власти в России новых людей не вернет Крым Украине, но откроет путь к переговорам на эту тему. По словам Пономарева, наиболее вероятен сценарий, по которому на полуострове проведут очередной референдум

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».