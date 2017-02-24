Украинская разведка: бывших украинских военных в Крыму заменяют на жителей России

Российское военное командование в Крыму целенаправленно заменяет бывших украинских военных, которые изменили присяге, на военнослужащих из соседней России. До конца 2017 года в подразделениях российских войск в Крыму предусматривается отмена большинства должностей, которые укомплектованы военнослужащими-женщинами бывшими гражданками Украины, сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как пример тенденции украинская разведка указывает на факт за 24 февраля в своем отчете об обстановке на территории временно оккупированных территориях в Фейсбуке.

«С Российской Федерации на аэродром Кача прибыло 5 новых летных экипажей для военно-транспортных самолетов Ан-26 и самолетов амфибий Бе-12. Новоприбывшие летчики заменят бывших украинских военнослужащих, перешедших на службу в Вооруженные силы Российской Федерации», – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, экипажи из бывших украинских военных российское командование планирует передислоцировать для прохождения дальнейшей службы на территорию соседней России в составе частей Северного флота ВМФ России.

Российское военное командование в открытых источниках ситуацию не комментирует.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».