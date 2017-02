Путин хочет разменять Крым на Донбасс – экс-депутат Госдумы Илья Пономарев

Высказывания украинских политиков, таких как Виктор Пинчук и Андрей Артеменко, говорят о том, что на международной арене начинает доминировать позиция Кремля, который намерен «в той или иной форме разменять» аннексированный Крым на Донбасс. Такое мнение на пресс-конференции в Киеве 24 февраля высказал экс-депутат Государственной думы России Илья Пономарев.

«То, что я слышу в Вашингтоне, в кулуарах, от людей из Украины, от депутатов Верховной Рады и представителей элиты, приезжающей в США, они транслируют ту же самую мысль – разменять Донбасс на Крым в той или иной форме. И, к сожалению, это ровно то, чего Путин хочет, ради чего он в Донбасс и вторгся – создать искусственно проблему, чтобы потом ее сдать, но добиться признания Крыма», – сказал Илья Пономарев.

19 февраля в материале New York Times появилась информация, что за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовал украинский народный депутат Андрей Артеменко. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Прокуратура АР Крым открыла по этому факту уголовное производство.

В конце декабря прошлого года в американском издании The Wall Street Journal была опубликована статья, подписанная именем Виктора Пинчука, «Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia).

По мнению Пинчука, которое он изложил в статье, «Крым не должен помешать достижению соглашения об окончании войны на востоке». Служба безопасности Украины назначила экспертизу этих высказываний.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».