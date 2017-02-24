Украинские активисты анонсируют флешмоб: расскажи о своем полуострове

К годовщине аннексии Крыма Россией, в интернет пространстве стартует флешмоб #мій_Крим. Идея активистов в том, чтобы рассказать теплые истории о Крыме с помощью вещей, которые о нем напоминают.

«Не менее важно подчеркнуть ту связь, которая вопреки всему объединяет нас всех с полуостровом. Даже если мы сейчас находимся за его пределами, то душой мы все равно в Крыму, ведь существует множество вещей, которые нас объединяют с солнечным полуостровом», – отмечают организаторы акции, активисты общественной организации «Крым SOS».

Чтобы принять участие в флешмобе, достаточно сделать фото вещи, которая напоминает о Крыме и выложить в сеть с описанием и тематическим хештегом.

«День сопротивления Крыма российской оккупации» отмечается 26 февраля. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».