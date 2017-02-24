Крымчанина не пропустили на материк с «российскими» автономерами в багажнике – правозащитники

Украинские пограничники не пустили крымчанина на материковую часть страны с российскими номерами его автомобиля, которые лежали в багажнике, сообщает 24 февраля Крымская правозащитная группа.

Инцидент произошел в феврале 2017 года, когда крымчанин на своем личном автомобиле выезжал из Крыма на материк. Правозащитники отмечают, что водитель в буферной зоне сменил номера на украинские, которые ему удалось сохранить. Однако украинские таможенники, по словам крымчанина, нашли в багажнике его российские номера.

«Я сказал, что это сувениры, и они не запрещены к провозу. Затем он (таможенник – КР) начал фотографировать эти номера и громко кричать своим коллегам: «Кому нужны российские номера в подарок?» Желающих не нашлось. Я ему напомнил, что это моя собственность, мои сувениры, и эти номера не привязаны к машине. Он ушел, и после паспортного контроля мне сказали подъехать к таможенникам. Там старший смены сразу заявил, что номера они пропустить не могут, так как они не входят в перечень личных вещей, утвержденных постановлением КМУ № 1035 и Таможенным кодексом Украины», – цитирует крымчанина Крымская правозащитная группа, из целей безопасности не называя имени участника инцидента.

Крымчанин утверждает, что представитель таможни «подвел его к окошку оформления, где висела распечатка с перечнем вещей личного пользования из 23 пунктов».

«Он сказал: «Найди здесь слово «сувенир», и я пропущу». Конечно, этого не нашлось. Интересно, что спорный 24-й пункт перечня в списке отсутствовал: «другие товары для личного пользования…перечень и количество которых устанавливается законами Украины», – рассказал мужчина.

По словам крымчанина, таможенники настаивали, что он должен вернуться на «нейтральную территорию» и оставить автомобильные номера там, однако ему удалось уговорить таможенника «придержать их у себя на пару часов».

Крым.Реалии обратились к пресс-секретарю Госпогранслужбы Украины Олегу Слободяну с вопросом, почему на пункте пропуска находится не полный перечень вещей, разрешенных к провозу, утвержденный постановлением Кабмина Украины №1035. Представитель ведомства сообщил, что проверит эту информацию.

В Украине 17 января 2016 года вступило в силу постановление Кабинета министров № 1035 об ограничении поставок отдельных товаров и услуг через административную границу с Крымом. В постановлении указано, что через административную границу можно провозить исключительно личные вещи. В документе детально прописано, что именно разрешено для провоза и в каких количествах.

Правозащитники неоднократно указывали на необходимость внесения изменений в документ, который, по их словам, ограничивает права крымчан. 16 февраля в Киеве, во время межведомственного совещания, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив внес протокольное поручение, которое назначает доработку изменений в постановление №1035 об ограничении торговли с аннексированным Крымом.