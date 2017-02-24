Российские моряки в Севастополе отметили годовщину со дня рождения адмирала Ушакова

В день 272-й годовщины со дня рождения адмирала Федора Ушакова, 24 февраля, во дворе штаба Черноморского флота России в аннексированном Севастополе, прошли памятные мероприятия. В торжественном митинге приняли участие члены Военного совета флота России, военнослужащие кораблей и частей, духовенство Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.

К подножию памятника адмиралу Федору Ушакову российские военные возложили венки и цветы, прошла рота почетного караула Черноморского флота.

За последние два годы в Крым дважды привозили мощи адмирала Федора Ушакова, канонизированного Русской православной церковью. Мероприятия проходили с участием моряков Черноморского флота России в том числе и в Севастополе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».