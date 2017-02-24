Показ фильма «Остров Крым. Дежавю» анонсируют в Киеве

На 27 февраля в Киеве запланирована презентация фильма «Остров Крым. Дежавю», в день показа состоится встреча с автором ленты председателем Независимого медиа-профсоюза Украины Игорем Чайкой. Организаторы презентации проводят историческую параллель: один Аксенов в конце ХХ столетия создает роман, а другой – в начале ХХ воплощает его в действительность.

Премьера документального фильма «Остров Крым. Дежавю» состоялась 24 мая 2014 года в рамках Украинской недели на белорусско-польской независимом телеканале «Белсат», а всеукраинская – 25 декабря 2014 на «Первом Национальном канале».

26 февраля отмечается «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».