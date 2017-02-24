ФСБ получила распоряжение об усилении давления в аннексированном Крыму – Полозов

В начале года российские силовики в аннексированном Крыму получили распоряжение из Москвы об усилении репрессий на полуострове. Такими данными в вечернем эфире Радио Крым.Реалии, 24 февраля, поделился российский адвокат Николай Полозов.

Так он объяснил массовые задержания крымскотатарского населения сотрудниками ФСБ России в симферопольском микрорайоне Каменка 21 февраля.

«После нового года были приняты какие-то решения, был какой-то карт-бланш, причем из Москвы, явно, что это не инициатива каких-то местных деятелей. Во-первых давление на адвокатов возросло сразу же после нового года и начались массовые аресты, когда приходят по одному поводу к человеку, а потом просто собирают всех его соседей, кто есть поблизости, и так же выносят им какие-то административные решения», – подчеркнул Полозов.

По мнению адвоката, такое давление на крымских татар и проукраинское население Крыма обусловлено «насаждением атмосферы страха» и «выдавливанием» активистов за пределы полуострова.

«Это связано с предстоящей годовщиной 26 февраля, то есть российская власть не намерена допускать никакой гражданской активности среди крымских татар. Во-вторых это обусловлено общей установкой на насаждение атмосферы страха. Задача очень простая: если вам не нравится российская власть, то молча дома сидите и не высовываетесь. Либо просто уезжайте отсюда, то есть фактически идет такое выдавливание людей – они должны либо в себя уходить, либо покидать пределы. Чем жестче действует система, тем больше шансов, что эти люди уедут», – сказал Полозов.

В симферопольском микрорайоне Каменка утром 21 февраля российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева. У него изъяли литературу и технику, после чего увезли в «Центр Э».

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».