Защита российского оппозиционного активиста Дадина обратились в ЕСПЧ

В России адвокаты оппозиционного активиста Ильдара Дадина направили обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на то, что их подзащитного незаконно удерживают в колонии № 5 в Алтайском крае. Об этом написала жена Дадина Анастасия Зотова в Твиттере.

Адвокаты Дадина призвали ЕСПЧ вмешаться в «экстренную ситуацию». Аналогичные обращения они также направили в ФСИН и Генпрокуратуру России.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Алтайского края объявила о намерении провести внеплановую проверку колонии с целью выяснить причины содержания Дадина. В ОНК подчеркнули, что в колонии больше нет оснований удерживать Дадина, несмотря на то, что постановление Верховного суда России об освобождении активиста еще не доставлено.

Ильдар Дадин – первый в России осужден по статье о многократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии, но позже срок был сокращен до двух с половиной лет. 22 февраля Верховный суд России вынес приговор Дадину отменить и закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело.