Кремль подтвердил визит президента Турции в Москву

В России подтвердили информацию о приезде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в марте для переговоров с президентом Владимиром Путиным и другими должностными лицами.

Как сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, турецкий руководитель посетит Москву 9-10 марта.

Ранее об этом визите сообщили средства массовой информации обеих стран. По этим сообщениям, в ходе визита должно состояться заседание двустороннего совета по сотрудничеству высокого уровня, на котором должны, среди прочего, обсудить закупку Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400.

Кроме того, как ожидается, речь на переговорах будет идти об улучшении двусторонних отношений, борьбе с терроризмом, а также конфликтах в Ираке и Сирии.

Турция и Россия в войне в Сирии поддерживают противоположные стороны, и эти противоречия обострились до предела после того, как Турция осенью 2015 сбила российский военный самолет, который, вопреки предупреждениям, нарушил ее воздушное пространство. Москва продолжает отрицать это нарушение, хотя союзники Анкары в НАТО подтвердили турецкую версию. Но после неудавшегося переворота в Турции в 2016 году Эрдоган получил поддержку России, и в настоящее время две страны снова расширяют сотрудничество, а также вместе стали посредниками в переговорах о сирийском урегулировании.