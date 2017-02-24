За заход в порты Крыма каждый член экипажа судна Sky Moon оштрафован на 1700 гривен

Суд рассмотрел представление следователя Военной прокуратуры Южного региона Украины о совершении административных нарушений со стороны членов экипажа судна Sky Moon, которое в прошлом году заходило в закрытые порты аннексированного Крыма. По решению суда каждый член экипажа получит штраф, сообщает «Укринформ».

«Малиновский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры и принял решение о наложении штрафных санкций на семь членов экипажа морского сухогруза Sky Moon, которые обеспечивали неоднократные заходы этого судна в закрытые порты Крыма. За посещение аннексированной территории морякам придется заплатить по 1 тысяче 700 гривен», – сказала пресс-секретарь Военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачова.

По состоянию на 24 февраля, уточнила пресс-секретарь прокуратуры, судно под флагом Танзании, которое было арестовано в декабря 2016 года на Дунае, пришвартовано в Ренийском порту Одесской области.

Обвинительный акт в отношении арестованного капитана судна Sky Moon, который осуществлял меры к закрытым портам Крыма и был задержан во внутренних водах украинской части Дуная, рассмотрит в ближайшее время Апелляционный суд города Киева.

В начале декабря 2016 года украинские пограничники задержали судно Sky Moon под флагом Танзании, которое заходило в аннексированный Крым. Военная прокуратура Украины привлекла к уголовной ответственности капитана Sky Moon.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.