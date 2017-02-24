Жителей Симферополя приглашают к забегу для «подъема патриотических чувств»

На 26 февраля в Симферополе анонсируют забег, посвященный российскому празднику «День защитника отечества». Целью мероприятия организаторы заявляют «подъем патриотических чувств защитников отечества» и пропаганду «метода укрепления здоровья регулярными занятиями медленным оздоровительным бегом», говорится на сайте подконтрольной Кремлю администрации города.

Для для мужчин в возрасте до 69 лет в это день предусмотрена дистанция – 2 круга по внешнему периметру парка им. Ю.А.Гагарина, для женщин всех возрастов и мужчин в возрастах 70 лет и старше – 1 круг по внешнему периметру парка.

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».