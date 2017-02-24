Российская полиция в Крыму напомнила о санкциях за участие в незаконных мероприятиях

Российское министерство внутренних дел в Крыму напомнило крымчанам о недопустимости участия в незаконных публичных мероприятиях и ответственности за нарушения.

Так на сайте российского МВД приведены выдержки из закона России «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

«Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок либо если с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени проведения публичного мероприятия», – напомнили в сообщении.

В России предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. К административной ответственности могут привлекаться организаторы и участники акций.

24 февраля адвокаты первого в России осужденного по статье о многократном нарушении правил проведения публичных мероприятий активиста Ильдара Дадина направили обращение в Европейский суд по правам человека с жалобой на то, что их подзащитного незаконно удерживают в колонии № 5 в Алтайском крае.

22 февраля президиум Верховного суда России постановил освободить оппозиционного активиста Ильдара Дадина, закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело и признать право осужденного на реабилитацию.