В мечетях Крыма молебнами почтили память Номана Челебиджихана

Мусульмане Крыма собрались в мечетях полуострова, чтобы принять участие в молебнах в память первого муфтия мусульман Крыма Номана Челебиджихана, 99-я годовщина смерти которого отмечена датой 23 февраля. Как сообщает Духовное управления мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС), молебны проведены во всех мечетях Крыма.

«Чтить его память, посвящать ему наши молитвы – это наш долг. Нам сейчас сложно представить, в какое трудное время пришлось работать Номану Челебиджихану, но он не побоялся взять на себя ответственность за свой народ, за будущую судьбу Крымской Республики», – цитирует слова муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева пресс-служба ДУМКС.

Днем ранее в Киеве прошел вечер памяти Номана Челебиджихана. В Национальном музее литературы Украины детский коллектив образовательного центра «Крымская семья» вокалисты исполнил национальный гимн Украины и гимн крымских татар, авторство слов которого принадлежат Номану Челебиджихану, деятели крымскотатарского народа, молодежь, историки вспоминали о судьбе первого муфтия, его стремлении к добру и объединению мусульман.

Номан Челебиджихан (1885-1918) – крымскотатарский писатель, автор слов национального гимна крымских татар, религиозный, общественный и политический деятель, стоявший у истоков первого Курултая национального возрождения крымськотатарского народа в 1917-1918 годах.

23 февраля 1918 года Номан Челебиджихан был убит российскими большевиками в Крыму, а тело его было выброшено в море.