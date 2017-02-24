Прокуратура АРК обещает запустить реестр фактов репрессий в Крыму

В ближайшее время на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым обещают запустить реестр фактов нарушений прав и свобод граждан Украины, проживающих в аннексированном Крыму. Украинские правоохранители намерены вносить в список случаи незаконных обысков, задержаний и преследований со стороны подконтрольных Кремлю властей Крыма властей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве, 24 февраля, заместитель прокурора Автономной Республики Крым Олега Хорсуненко.

«На следующей неделе заработает реестр по фактам нарушений прав и свобод граждан Украины. Туда будут внесены все фамилии, которых у нас уже около сотни, по фактам незаконных обысков, задержаний и последующий преследований наших граждан там, на полуострове (Крым – КР)…Начиная с 2014 года, у нас производств более 120 зарегистрировано», – сказал Хорсуненко.

В реестр отдельной строкой войдет информация «делу 26 февраля».

«Мы хотим поблагодарить общественные организации, которые по крупицам эту информацию (по факту событий в день 26 февраля под стенами Верховного совета Крыма – КР) собирают, информация должна была собираться нами, но тем не менее спасибо им за это», – отметил зампрокурора.

Он также пригласил общественность помогать в сборе информации по «делу 26 февраля».

26 февраля 2014 года президиум Верховной Рады АРК назначил внеочередное заседание парламента. Меджлис крымскотатарского народа опасался того, что на нем может быть поставлен вопрос о «присоединении Крыма к России», и созвал своих сторонников на митинг. В свою очередь, партия «Русское единство» Сергея Аксенова собрала пророссийский контрмитинг. Проукраинская акция численно превышала своих оппонентов, и в какой-то момент ее участники даже ворвались в здание парламента. В итоге заседание Верховной Рады Крыма в этот день так и не состоялось.

Заместитель главы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».