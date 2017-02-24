Крымский депутат предложил назвать улицу в Симферополе именем Чуркина

Депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента Валерий Аксенов выступил с предложением назвать одну из улиц Симферополя именем ушедшего из жизни постпреда России при ООН Виталия Чуркина, сообщает «РИА Крым».

«Виталий Чуркин был для крымчан настоящим товарищем, который защищал крымский полуостров от внешнего давления. Мы благодарны ему за это, поэтому я предложил депутатам Государственного совета, и они меня поддержали, назвать одну из улиц Симферополя в честь Виталия Чуркина», – сказал Аксенов.

По его словам, теперь обращение будет направлено в нынешний городской совет Симферополя, Аксенов предположил, что вопрос может быть решен в текущем году.

Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля в результате, как сообщается, сердечного приступа, за день до своего 65-летия.

Он родился 21 февраля 1952 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт международных отношений. С 1974 года непрерывно работал в МИД СССР, а потом России. В 90-е годы был послом замглавы МИД, послом в Бельгии, Канаде, а с 2006 года был постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.

Чуркин считался одним из ярких, агрессивных и самых циничных представителей российской дипломатической школы. Он жестко отстаивал интересы российской власти, особенно во время военной операции России в Сирии, аннексии Крыма и участии России в конфликте на Донбассе.

Временно представлять Россию в ООН после смерти Виталия Чуркина будет его первый заместитель Петр Ильичев.