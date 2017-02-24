Международные наблюдатели не могут попасть в Крым, так как считают полуостров украинским – крымский омбудсмен

Омбудсмен Крыма, подконтрольный России, Людмила Лубина уверена, что причина по которой международные наблюдатели не еду в Крым – казусы связанные с оформлением документов, международные наблюдатели считают Крым территорией Украины. Об этом она рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Эти организации не признают Крым российским и, приезжая на нашу территорию, запрашивают разрешение Украины. Украина эти разрешения дает, но они оформлены в неустановленном порядке. Мы заявляем, что мы – территория России, поэтому и готовьте документы, соответствующие законодательству Российской Федерации. И вот только в том, что они приезжают к нам с ненадлежащими документами, возникает вопрос. А запросив документы у Москвы, они признают Крым российским», – пояснила Лубина свою мысль.

Она отметила, что в Крыму готовы принять международных наблюдателей.

В феврале 2016 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил «беспрецедентный уровень» нарушения прав крымчан, в частности, крымских татар, в аннексированном Россией Крыму.

После аннексии Крыма на полуострове почти повседневными стали обыски, задержания, разного рода запреты. Российские власти Крыма отрицают сообщения о фактах нарушения прав человека на полуострове.

Украинские и международные правозащитные организации неоднократно просили предоставить доступ на полуостров международным наблюдателям.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».