Херсон и Чонгар отметят «День сопротивления Крыма российской оккупации» тематическими акциями

В «День сопротивления Крыма российской оккупации» 26 февраля на Чонгаре запланировано шествие активистов. В этот же день в Херсоне на центральной площади намерены провести акцию в поддержку крымчан. На площади уже расположены крупные конструкции с фотографиями политзаключенных Крыму, сообщает в Фейсбук первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

В своем обращении глава Херсонщины Андрей Гордеев поддержал крымчан.

«Мы должны работать над тем, чтобы момент освобождения Крыма настал как можно быстрее. В наших планах расширение инфраструктуры, обучение крымчан в наших школах и ВУЗах, в наших планах сделать все, чтобы показать, что украинский выбор – это правильный выбор любого украинца», – добавил он.

​26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».