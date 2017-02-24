Страсбургский суд призвал Россию объяснить содержание Дадина за решеткой – адвокат

Европейский суд по правам человека требует от власти России объяснить содержание в колонии активиста Ильдара Дадина, приговор которого уже отменен, сообщили его адвокаты.

Как сказала адвокат Ксения Костромина, Страсбургский суд направил в правительство России запрос с требованием дать ответ об освобождении активиста до понедельника, 27 февраля.

Адвокаты Дадина обратились в этот суд с жалобой на то, что их подзащитного дальше незаконно удерживают в колонии в Алтайском крае, хотя еще в среду, 22 февраля, Верховный суд России постановил закрыть возбужденное против активиста уголовное дело и освободить его из-под стражи и признать его право на реабилитацию.

Такие же обращения были направлены и в Федеральную службу исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры России.

Российские пенитенциарий заявляли, что освободят Дадина сразу после того, как получат документ из Верховного суда. Это должно было произойти еще в четверг, 22 февраля.

Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье Уголовного кодекса о многократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии, позже срок был сокращен до двух с половиной лет.