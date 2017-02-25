Площадь, где расположено посольство России в Праге, хотят переименовать в честь Немцова

Чешская общественная инициатива вышла с предложением переименовать пражскую площадь «Pod kaštany» – «Под каштанами», где расположено посольство России, в площадь имени Бориса Немцова.

Как сообщают чешские СМИ, целью соответствующей петиции является «заявить о защите прав человека и демократии в мире».

«Борис Немцов был известным политическим лицом в России, олицетворением надежды на то, что Россия станет свободным государством, чем когда была и есть во времена Путина», – отметил инициатор петиции Петр Кутилек.

Инициативная группа уже передала предложение о переименовании площади в площадь Бориса Немцова представителям мэрии Праги и 6-го района столицы, на территории которого находится посольство России.

Петицию уже подписали более 4000 человек и это количество постоянно растет. Свои подписи поставил известные лица чешского культурной жизни – режиссер Елена Тршештикова, бард и актер Ярослав Гутка, певец Матеи Рупперт.

Чешскую инициативу поддержала также дочь Бориса Немцова Жана.

Борис Немцов – известный российский политик, критик режима президента России Владимира Путина, 27 февраля 2015 был застрелен в центре Москвы недалеко Кремля. Судебный процесс по его делу до сих пор.