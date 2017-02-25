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Активисты намерены рассчитать необходимое количество школьных учителей в Крыму

Крымская школа, иллюстрационное фото

Крымская школа, иллюстрационное фото

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Активисты российской провластной организации «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) инициируют создание координационного совета, который бы координировал объемы профессиональной подготовки специалистов для Крыма, в том числе педагогических кадров. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила руководитель региональной рабочей группы ОНФ Александра Швец.

По мнению общественницы, в настоящее время вузы не знают, сколько педагогических работников необходимо готовить для общеобразовательных школ.

«И это болезненная проблема для высшей школы. И сегодня мы пытаемся в Общероссийском народном фронте эту проблему решать. Мы ее подняли на уровень всех вузов Крыма и прежде всего ведущего Крымского федерального университета. У нас был очень большой (круглый – КР) стол с присутствием представителей различных министерств и ведомств, которые в принципе должны готовить для Крыма кадры, в том числе педагогические. И там было принято решение при главе Республики создать координационный совет, который будет координировать объемы подготовки специалистов, в том числе и педагогических кадров. За объемами стоит качество подготовки», – рассказала она.

Со своей стороны руководитель региональной ревизионной комиссии ОНФ Наталья Лантух подчеркнула, что эффективным путем привлечения в школы молодых специалистов-педагогов могло бы стать предоставление им ведомственного жилья.

«Молодые ребята поехали бы в деревню работать (молодая пара, например), если бы было ведомственное жилье или какая-нибудь перспектива иметь жилье, программатипа «Сельский доктор» (в сфере министерства здравоохранения России – КР), а так бы был «Земский учитель». Об этом надо думать, все упирается в деньги и волю муниципальных образований. Наши эксперты, профсоюзы говорят, что молодежь бы поехала, особенно в сельские школы. В городах еще есть выбор, хотя у нас тоже недостаток определенных специальностей в школе, но в сельской местности этот вопрос намного серьезней стоит. Думаю, в конце концов, мы к этому придем все равно», – предположила Лантух.

Крымские педагоги 20 февраля провели в Гагаринском парке Симферополя пикет «За достойную жизнь учителей». Учителя требовали выплаты заработной платы педагогам Крымского казачьего кадетского корпуса, отставки подконтрольного российской власти министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой, повышения зарплаты педагогов и работников образования.

В начале февраля крымских работников бюджетной сферы, занятых в системе образования, предупредили о грядущих изменениях в системе выплат в 2017 году. Причин такого решения ни в руководстве учреждений образования, ни в бухгалтерии не поясняют. Сами сотрудники полагают, что изменения «вызваны сложной экономической ситуацией».

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