США: Трамп пообещал усилить борьбу с нелегалами

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал усилить борьбу с нелегальной иммиграцией.

Выступая на собрании консервативных активистов Республиканской партии, он в очередной раз пообещал построить стену на границе с Мексикой, откуда в США прибывает много нелегалов. По его словам, эта стена будет «большая-большая», и она будет построена «скоро, гораздо раньше графика – гораздо, гораздо, гораздо раньше графика».

Трамп также пообещал в ближайшее время «новые меры» для принятия новой версии его указа об ограничении иммиграции из ряда мусульманских стран.

«Мы не допустим радикальных исламских террористов в нашу страну, будь они неладны», – сказал он.

«Иностранные террористы не смогут ударить по Америке, если они не доберутся до нашей страны», – добавил Трамп.

Первую версию его указа об ограничении иммиграции заблокировали в судах, вплоть до Верховного суда США, увидев в ней дискриминацию по религиозному признаку. Теперь в аппарате Трампа уже несколько недель готовят измененную версию указа, чтобы обойти те моменты, к которым имели претензии суды.

Дональд Трамп также обещал построить стену вдоль всей американской границы еще во время избирательной кампании. Он утверждает, что заставит саму Мексику оплатить многомиллиардные в долларах США расходы на это строительство; Мексика это решительно отвергает.