Умеров: Затягивание «дела 26 февраля» связано с большим количеством свидетелей

Длительный процесс рассмотрения в суде уголовного дела по событиям 26 февраля 2014 года связан с большим количеством свидетелей и просмотром видеоматериалов. Такое мнение Крым.Реалии высказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

«В ходе судебного процесса привлекается очень большое количество свидетелей и потерпевших. На данный момент допросили около 80 потерпевших, столько же свидетелей, есть тайные свидетели. Идет просмотр фото и видеоматериалов», ‒ рассказал Умеров. Кроме того, по его информации, суду еще предстоит допросить 50 человек со стороны защиты.

При этом он не исключает, что в случае давления сверху, приговор могут вынести без заслушивания свидетелей защиты.

«Решение суда зависит от того, какое указание будет дано сверху. Если скажут: быстро заканчивайте, то могут вынести приговор без свидетелей защиты. Дело и так рассыпается, особенно это касается Ахтема Чийгоза», ‒ добавил Умеров.

Он также сообщил, что будет выступать в суде в качестве свидетеля стороны защиты.

Под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года произошли столкновения между участниками митинга за единство Украины и пророссийскими сепаратистами. После вооруженного захвата полуострова, российские власти полуострова возбудили по итогам событий 26 февраля уголовное дело и обвинили в массовых беспорядках восемь крымских татар, в том числе заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.