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Новости

Россия пообещала ветировать в ООН резолюцию о санкциях против Сирии за химическое оружие

Обломок ракеты, что вероятно, была использована для химического удара по повстанцам в Сирии, архивное фото

Обломок ракеты, что вероятно, была использована для химического удара по повстанцам в Сирии, архивное фото

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Россия заявила, что применит право вето к проекту резолюции Совета безопасности ООН, что предлагает ввести санкции в отношении властей Сирии за использование ею химического оружия против гражданского населения.

Как сказал заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков, Россия считает, что резолюция противоречит принципу презумпции невиновности, поскольку расследование химического оружия еще не завершено.

Он также утверждал, что на это расследование об использовании химического оружия в Сирии, которое осуществляют совместно ООН и Организация по запрещении химического оружия, оказывают «невероятное давление», чтобы заставить его дать «односторонний результат».

Это заявление представителя России уже резко раскритиковали США.

Проект резолюции имеет целью ввести санкции в отношении 11 командующих правительственных войск Сирии и 10 правительственных и связанных с ними учреждений и юридических лиц, причастных к разработке и производству химического оружия. Его могут вынести на голосование на следующей неделе.

Власти Сирии отрицают, что их войска применили химическое оружие.

Россия является ведущей силой в международном сообществе, которая поддерживает власть авторитарного президента Сирии Башара аль-Асада в гражданской войне в этой стране.

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