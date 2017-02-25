Власти Крыма планируют сократить сроки изъятия участков для строительства «Тавриды»

Сроки изъятия земельных участков для строительства автомобильной дороги «Таврида» будут сокращены до 2-3 месяцев с целью скорейшего транспортного сообщения. Об этом рассказал заместитель подконтрольного Кремлю министра имущественных и земельных отношений Крыма Никита Гаранин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Собственники изымаемых земель могут оперативно отслеживать информацию о решениях касательно своих земельных участков на официальных сайтах Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, Правительства Республики Крым и Администраций соответствующих муниципалитетов, чтобы подтвердить свои права собственности», – отметил он.

В министерстве утверждают, что собственники изымаемых земель могут получить компенсацию не только в денежном эквиваленте, но и в виде земельного участка.

Ранее сообщалось, что начало строительства трассы «Таврида» в Крыму перенесли на март 2017 года.

До этого депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента Леонид Бабашов заявил, что на совещании в министерстве транспорта Крыма запланировали начало строительства трассы «Таврида» на февраль 2017 года.

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда».

Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей.

Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.