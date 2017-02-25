В МАГАТЭ подтвердили, что Иран выполняет ядерное соглашение – агентства

Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Иран выполняет ядерное соглашение 2015 года с ведущими мировыми державами, сообщают агентства новостей, которые, по их словам, видели конфиденциальный отчет.

По этим сообщениям, в МАГАТЭ подтвердили, что Иран не достраивает свой исследовательский реактор на тяжелой воде и удерживает свои запасы обогащенного урана в разрешенных пределах.

В частности, информируют агентства Associated Press, AFP и Reuters о содержании отчета, Иран в настоящее время имеет чуть более 100 килограммов урана, обогащенного до максимального разрешенного ему уровня 3,67%, тогда как граница определена примерно в 202 килограмма.

Также количество тяжелой воды, имеющейся в Иране, меньше разрешенного предела в 130 тонн, сообщают агентства об отчете МАГАТЭ.

Это первый документ, подготовленный за время пребывания на посту президента США Дональда Трампа, который резко критикует соглашение 2015 года, еще во время избирательной кампании называл ее «катастрофической» и «худшей сделкой из когда-либо заключенных» и угрожал «уничтожить» ее в случае избрания, но уже на президентском посту не уточнял, намерен ли он и дальше выйти из нее.

Это соглашение наложило резкие ограничения на иранскую ядерную программу, чтобы сделать невозможным создание Ираном ядерного оружия. В ответ на выполнение соглашения Ираном, с него постепенно снимают санкции, введенные ранее из-за этой ядерной программы.