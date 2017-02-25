Сквер в Симферополе хотят назвать именем бывшего мэра

В Симферополе 12 ветеранских организаций предложили переименовать Казанский сквер. Активисты хотят назвать его именем бывшего городского мэра Валерия Ермака, который руководил Симферополем с 1998 по 2006.

Как сообщает подконтрольная Кремлю администрация города, итоговый документ общественных слушаний направят в специальную комиссию, где и будет принято окончательное решение.

Накануне сообщалось, что депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента Валерий Аксенов выступил с предложением назвать одну из улиц Симферополя именем ушедшего из жизни постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля в результате, как сообщается, сердечного приступа, за день до своего 65-летия.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».