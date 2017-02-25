Подконтрольное Кремлю министерство курортов и туризма Крыма провело инвентаризацию пляжных территорий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проведена работа по закреплению пляжных территорий не только в границах населенных пунктов, но и за их границами, так как в прошлом году были проблемы с санитарной очисткой этих территорий. В этом году муниципальные образования получили механизм для организации мест массового отдыха на территории морских береговых полос за границами населенных пунктов. Кроме того, инвентаризация позволила выявить территории, перспективные для организации пляжей», – цитирует пресс-служба заместителя министра Игоря Котляра.

По его словам, некоторые пляжные территории, находящиеся в пользовании санаторно-курортных учреждений, будут переданы для общедоступного пользования.

Как утверждается, в Крыму в течение купального сезона 2016 года функционировало 367 пляжей.