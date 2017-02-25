Гражданский активист Ильдар Дадин, остающийся в исправительной колонии Рубцовска в Алтайском крае после оправдательного решения президиума Верховного суда России, выйдет на свободу не ранее вторника следующей недели. Как сообщил в субботу агентству «Интерфакс-Сибирь» председатель общественной наблюдательной комиссии региона Алексей Белоус, сегодня состоялась встреча членов комиссии с осужденными колонии, в том числе с Ильдаром Дадиным.

«Во время трансляции заседания президиума Верховного суда России в минувшую среду Дадин находился в комнате один, без сотрудников ФСИН, поэтому они не были уведомлены о решении суда, рассказал Белоус. Руководство учреждения ждет документа, который отправляется фельдъегерской службой во избежание подделки. В связи с этим, в настоящее время у руководства с юридической точки зрения нет никаких оснований освобождать Дадина. Полагаю, его документ придет не раньше вторника», – сказал Белоус. По его словам, у Дадина хорошее эмоциональное и физическое состояние.

Накануне Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей объяснить удержание активиста Ильдара Дадина в колонии. По словам адвоката активиста Ксении Костроминой, Страсбургский суд направил в правительство России запрос с требованием дать ответ об освобождении Дадина до 27 февраля.

Адвокаты Дадина обратились в ЕСПЧ с жалобой на то, что их подзащитного незаконно удерживают в колонии №5 в Алтайском крае. Аналогичные обращения были направлены в Федеральную службу исполнения наказаний и Генпрокуратуру России. Колонию, где содержится Дадин, из-за задержки внепланово проверит Общественная наблюдательная комиссия. 22 февраля Верховный суд России постановил закрыть возбужденное в отношении активиста уголовное дело и признать его право на реабилитацию.