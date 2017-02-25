Италия выделила 1 миллион евро на помощь жителям Донбасса – ООН

Правительство Италии выделило 1 миллион евро Всемирной Продовольственной Программе ООН (ВПП) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для помощи пострадавшим на Донбассе.

«Вклад Италии позволит ВПП оказать продовольственную помощь наиболее уязвимым группам населения, которые не получают помощь от других гуманитарных организаций. ЮНИСЕФ, в свою очередь, планирует расширить свою программу по распространению информации о минных угрозах среди семей, живущих в зоне конфликта», – говорится в сообщении Центра новостей ООН, обнародованном 24 февраля.

«ВПП обеспечивает продовольственную помощь жителей восточных регионов и внутренне перемещенных лиц. Им предоставляют продуктовые наборы, а также ваучеры и наличные деньги. ЮНИСЕФ осуществляет психосоциальную поддержку более 200 000 детей, восстанавливает школы, поврежденные во время боевых действий, и обеспечивает доступ к чистой воде для 2,5 миллионов человек», – добавили в Центре новостей ООН.

Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года. За это время, по данным ООН, здесь погибли более 9,7 тысяч человек.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет русских военных, но есть «добровольцы».