Во время дорожно-транспортных происшествий в аннексированном Крыму в 2016 году погибли 454 человека, еще 3 599 получили травмы. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу крымского управления ГИБДД МВД России.

По данным ведомства, за 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.

Ранее в Симферополе, на Евпаторийской объездной дороге, перевернулся бензовоз, в результате чего автомобиль сгорел на месте, а водитель погиб.

До этого в Крыму сообщали о завершении расследования уголовного дела в отношении водителя ПАО «Керченское АТП 14313», который был за рулем автобуса, упавшего в пропасть неподалеку от Щебетовки. Тогда в результате аварии 7 человек погибли, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.