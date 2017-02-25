В аннексированном Крыму 25-26 февраля ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, и сильный ветер (17-22 м/с). Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

«В связи с прохождением холодного фронта в Крыму ожидаются сложные погодные условия: днем 25 февраля – сильные дожди, вечером переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки. В отдельных районах – отложение мокрого снега», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, осадки будут сопровождаться юго-западным и северо-западным ветром до 22 метров в секунду. 26 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха до 2-7 градусов мороза.