В Киеве стартовал международный форум, посвященный Крыму

В субботу, 25 февраля, в Киеве начался двухдневный международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Во время вступительного слова первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар отметила, что основной целью форума является разработка инструментов для возвращения Крыма.

«Цель этого форума – еще раз поднять проблематику Крыма и подумать, как сделать так, чтобы вернуть Крым. Какими инструментами. Как заставить Россию отвечать за те преступления, которые она оказывает на Украину и ее граждан», – сказала Джеппар.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем обращении отметил важность дипломатичного решения вопроса возвращения Крыма. Международно-правовые инструменты, политическая и экономическая изоляция полуострова, политические и экономические санкции против страны-оккупанта, персональные санкции против активных действующих лиц – вот набор инструментов, которые использует Украина и другие международные партнеры, считает Климкин.

По его словам, МИД Украины делает все возможное, чтобы увеличить международные усилия для возвращения Крыма.

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».