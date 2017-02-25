США: демократы в Конгрессе обвиняют Белый дом в давлении на ФБР

В США представители Демократической партии в Конгрессе выражают возмущение обращением Белого дома к ФБР с просьбой опровергнуть сообщение, что советники избирательной кампании президента Дональда Трампа имели частые контакты с российскими разведчиками.

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси 24 февраля призвала расследовать законность запроса руководителя аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибеса.

«Прибес совершил ужасное нарушение о независимости ФБР. Он не только повредил своей репутации, но и запятнал объективность ФБР», – отметила Пелоси.

Она назвала действия Белого дома «ужасным превышением власти», что было, вероятно, «нелегальным». «Законодательством предусмотрено, что ФБР является абсолютно независимым, свободным от политического давления при проведении расследований», – отметила Нэнси Пелоси.

По ее убеждению, в Министерстве юстиции должны провести расследование действий Райнса Прибеса. «Американцы заслуживают того, чтобы знать правду», – отметила Пелоси.

Сенатор Рон Вайден, представитель комитета Сената по вопросам разведки, расследующей возможное вмешательство России в выборы, призвал директора ФБР отчитаться перед комитетом.

Телекомпания CNN, которая первой сообщила о просьбе Прибеса, указала, что директор ФБР отклонил этот запрос, поскольку возможные контакты между русскими и соратниками Трампа являются предметом текущего расследования.

19 февраля руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибес опроверг контакты советников президента США Дональда Трампа с российской разведкой во время избирательной кампании.

Из-за подозрений в разговорах об отмене санкций против Москвы с послом России подал в отставку с поста советника президента по нацбезопасности Майкл Флинн. Белый дом сказал, что Флинн не сделал ничего незаконного, но должен был уйти в отставку, потому что ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса.

В конце января газета The New York Times сообщила, что разведывательные и правоохранительные органы США в рамках расследования возможных связей между российскими официальными лицами и по меньшей мере тремя соратниками избранного президента Дональда Трампа изучают «перехваченные данные и финансовые операции». Отдельные комитеты Сената США также взялись за расследование таких возможных фактов.