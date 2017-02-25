Телепроект «Крым.Реалии»: Крым непокоренный

В феврале 2014 года никто и представить себе не мог, что будет захват Крыма российскими войсками, аннексия полуострова и боевые действия на востоке Украины. 26 февраля 2014 года тысячи крымчан просто вышли на площадь перед Верховным Советом Крыма чтобы не дать депутатам проголосовать за присоединение Крыма к России. И тогда Путин ввел в действие план военного вторжения. Российская армия захватила административные здания Автономной Республики Крым, заблокировала украинские военные части. Но даже в таких условиях крымчане выходили на акции протеста против российской оккупации и ждали помощи от Украины. И это сопротивление продолжается.

О людях, которые боролись и борются с российскими захватчиками – в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.