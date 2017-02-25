Посол Канады: аннексия Крыма – первый шаг к мировой дестабилизации

Посол Канады Роман Ващук считает, что аннексия Крыма угрожает мировому территориальному порядку. Об этом 25 февраля Ващук заявил на международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Мы обучены историей. Дважды нарушение правил международного правопорядка в 20-м веке довело до мировых воен, в которых воевали и Канада, и Украина. Незаконная аннексия Крыма – это шаг к дестабилизации мировой системы безопасности», – считает посол.

Он добавил, что международная дипломатия чувствует агрессивность посягательства на Украину, и это создает у них некоторую неуверенность и страх.

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».