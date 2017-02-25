Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Посол Канады: аннексия Крыма – первый шаг к мировой дестабилизации

Роман Ващук, архивное фото

Роман Ващук, архивное фото

Смотреть комментарии

Посол Канады Роман Ващук считает, что аннексия Крыма угрожает мировому территориальному порядку. Об этом 25 февраля Ващук заявил на международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Мы обучены историей. Дважды нарушение правил международного правопорядка в 20-м веке довело до мировых воен, в которых воевали и Канада, и Украина. Незаконная аннексия Крыма – это шаг к дестабилизации мировой системы безопасности», – считает посол.

Он добавил, что международная дипломатия чувствует агрессивность посягательства на Украину, и это создает у них некоторую неуверенность и страх.

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG