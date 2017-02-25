Крымские спасатели нашли тело третьего рыбака с перевернувшейся у Мисхора лодки

В аннексированном Крыму утром, 25 февраля, спасатели обнаружили на берегу моря в районе Гурзуфа тело третьего рыбака с перевернувшейся 22 февраля в районе Мисхора лодки. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

«При проведении поисково-спасательных работ по береговой линии от поселка Гаспра до поселка Гурзуф сегодня утром на берегу моря в районе поселка Гурзуф был обнаружен третий пропавший мужчина. К сожалению, пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. На данный момент ведутся следственные действия», – говорится в сообщении.

22 февраля в районе причала Мисхора в 300 метрах от берега перевернулась моторная пластиковая лодка, в которой находились три человека, вышедшие в море на рыбалку. Один из рыбаков выплыл на берег самостоятельно, второй погиб.

В подконтрольном Кремлю Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма напомнили жителям и гостям Крымского полуострова о том, что в период неблагоприятных погодных условий необходимо воздержаться от прогулок на воде и в горах и строго соблюдать правила безопасности.