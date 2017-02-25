Вопрос Крыма должен быть в центре внимания – представитель НАТО

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников считает, что тема аннексированного Крыма должна оставаться в центре международного внимания. Об этом 25 февраля Винников заявил на международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Вопрос Крыма должен в дальнейшем оставаться в центре внимания. Международное сообщество не может забыть те события, которые произошли три года назад. И нашими действиями, такими как это мероприятие, мы должны дать четкое сообщение: мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма», – считает Винников.

По его словам, НАТО всегда поддерживало территориальную целостность Украины.

«С самого начала российской агрессии против Украины НАТО реагировало очень быстро. Это недвусмысленная поддержка украинской территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Альянс не переставал осуждать российскую аннексию как незаконную и неправомерную. И я также осуждал насилие и отсутствие безопасности в Восточной Украине, которые происходят из-за России и ее поддержки», – заверил Винников.

В субботу, 25 февраля, в Киеве начался двухдневный международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира».

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».