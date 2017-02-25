США: ряд СМИ не пустили на брифинг в Белом доме

В США 24 февраля администрация президента отказала в допуске на пресс-конференцию корреспондентам телеканала CNN, а также изданий The New York Times, Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed и The Daily Mail.

По данным CNN, на брифинге присутствовали журналисты Breitbart News, The Washington Times и One America News Network. Корреспонденты агентства Associated Press и журнала The Time в знак солидарности бойкотировали пресс-конференцию.

Представитель Белого дома Шон Спайсер не объяснил причины, но сообщил о планах «жесткого противодействия» «фальшивым сообщением» в новостях.

На прошлой неделе Дональд Трамп назвал телеканалы NB, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа. До этого он неоднократно упрекал некоторых из них в распространении ложных новостей.

На пресс-конференции 24 февраля Трамп заявил, что не против прессы вообще и честную журналистику своим врагом не считает.